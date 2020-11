Accenture : Des recherches sur l'IA avec un hôpital de Tokyo

(CercleFinance.com) - Accenture et l'Hôpital universitaire de médecine des femmes de Tokyo (TWMU) ont convenu de mener des recherches conjointes utilisant l'intelligence artificielle (IA) afin d'analyser les résultats des tests de transplantation rénale, reconnaître les tendances de rejet de greffe rénale à un stade précoce et identifier des traitements postopératoires plus efficaces pour les patients.



'La transplantation rénale nécessite un processus de diagnostic et de traitement compliqué, et il est nécessaire d'utiliser de nouvelles technologies comme l'IA dans l'industrie japonaise de la santé. En collaborant avec Accenture (...) nous espérons valider la façon dont l'IA contribue à de meilleures méthodes de diagnostic et de traitement, ce qui conduira à améliorer la qualité de vie des patients transplantés rénaux', a déclaré le Dr Kazunari Tanabe, directeur et professeur d'urologie au sein du TWMU.



