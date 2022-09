Accenture : Dépasse le consensus, mais sa prévision déçoit

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Accenture a publié jeudi un bénéfice meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre, porté principalement par l'Amérique du Nord, mais a également dévoilé des prévisions en-deçà des attentes pour son nouvel exercice.



Le groupe de conseil a annoncé ce matin que son bénéfice net avait atteint 1,69 milliard de dollars sur les trois mois au 31 août, le quatrième trimestre de son exercice décalé, contre 1,44 milliard un an plus tôt.



En monnaies locales, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 22,4%.



Ramené par action, le bénéfice s'est établi à 2,60 dollars contre 2,20 dollars un an plus tôt, dépassant de deux cents le consensus.



Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 15,4 milliards de dollars, conforme au consensus de 15,4 milliards, dont une hausse de 22% en monnaies locales.



L'activité a été dopée, pour l'essentiel, par la branche d'Amérique du Nord (+18%) et par les métiers liés à l'externalisation (+16%).



Pour le nouvel exercice en cours, le groupe américain dit prévoir un bénéfice par action (BPA) compris entre 11,09 et 11,41 dollars, alors que les analystes attendaient en moyenne 12 dollars par titre.



Accenture a par ailleurs annoncé que son conseil d'administration avait autorisé une hausse de 15% à 1,12 dollar du montant du dividende trimestriel.



L'action perdait 2% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street suite à cette publication.



