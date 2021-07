Accenture : De nouveau partenaire SI de Microsoft

(CercleFinance.com) - Accenture et Avanade ont été nommés partenaire SI de l'année 2021 de Microsoft Global Alliance pour la 16ième fois



Les entreprises ont reçu un total de neuf prix en 2021 pour avoir fait preuve d'excellence dans l'innovation et la mise en oeuvre de solutions client basées sur la technologie Microsoft.



' Nous sommes ravis d'être à nouveau reconnus comme le partenaire SI de l'année de l'Alliance mondiale, ce qui souligne notre engagement continu à aider les clients à améliorer radicalement l'utilisation, à proposer de nouveaux modèles commerciaux et à atteindre les clients avec la technologie Microsoft ', a déclaré Chris Howarth, responsable du groupe d'activité Microsoft d'Accenture.



