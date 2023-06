Accenture : Croissance de 14% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Accenture publie au titre de son troisième trimestre 2022-23, un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 14% à 3,19 dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 20 points de base à 16,3% des revenus.



Ces derniers se sont accrus de 3% à près de 16,6 milliards de dollars, avec une progression de 5% en monnaies locales, une baisse de 1% dans les revenus de conseil ayant été largement compensée par une croissance de 13% dans les services gérés.



A cette occasion, Accenture resserre à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, à entre 11,52 et 11,63 dollars, mais à la baisse celle de croissance de ses revenus en monnaies locales, à entre 8 et 9%.



