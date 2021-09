Accenture : Contrat de transformation numérique avec Kubota

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir décroché un contrat auprès de Kubota portant sur la transformation numérique du fabricant japonais d'équipements agricoles et d'engins de construction.



Aux termes de l'accord, Accenture va passer en revue plus de 200 des processus informatiques de Kubota, qu'il prévoit de moderniser, de remplacer ou de faire migrer vers la plateforme 'cloud' Microsoft Azure.



Le géant de l'externalisation compte par ailleurs renforcer les capacités du groupe en matière de réponse aux incidents de sécurité informatique en l'aidant à faire face rapidement aux risques de sécurité.



Fondé en 1890 et basé à Osaka, Kubota - aujourd'hui présent dans 120 pays - a généré des revenus consolidés de plus de 17 milliards de dollars en 2020.



