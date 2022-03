Accenture : Contrat de 199M$ avec l'administration américaine

(CercleFinance.com) - Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 199 millions de dollars sur sept ans avec l'Administration de la sécurité des transports (TSA) du département de la sécurité intérieure des Etats-Unis.



AFS soutiendra la TSA afin d'améliorer la façon dont elle répond aux menaces et à l'évolution des besoins opérationnels.



Les différents systèmes d'accréditations jusqu'alors utilisés seront regroupés sous une plateforme unique ce qui 'rationalisera considérablement les opérations et fournira à la TSA la flexibilité nécessaire pour s'adapter plus rapidement à l'évolution des menaces ', assure Anthony Pinheiro, directeur général d'Accenture Federal Services.





