Accenture : Contrat de 189 millions de dollars avec les CDC

(CercleFinance.com) - Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 189 millions de dollars auprès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour accélérer la migration de l'agence vers le cloud.



Ce travail s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les CDC pour adopter des solutions technologiques modernes et améliorer l'exécution de leur mission de santé publique.



' Nous sommes impatients de présenter nos innovations pour atteindre les objectifs d'adoption du cloud du CDC, afin de faire progresser leur mission de protection ', déclare Jill Olmstead, directrice générale d'Accenture Federal Services, responsable du conseil en santé.



Plus précisément, AFS travaillera avec le CDC pour moderniser son portefeuille de systèmes informatiques, examiner les possibilités d'améliorer les fonctionnalités de ces systèmes, et migrer les systèmes améliorés dans un environnement cloud sécurisé.



La durée du contrat de modernisation du cloud du CDC est de trois ans.



