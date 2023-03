Accenture : Contrat avec l'US Customs and Border Protection

(CercleFinance.com) - Accenture annonce que sa division Accenture Federal Services a remporté un contrat de 380 millions de dollars portant sur la modernisation de l'infrastructure informatique de l'U.S. Customs and Border Protection (CBP).



Accnture va ainsi fournir un soutien technologique complet à cette agence de 60 000 salariés chargée de 'protéger les frontières des Etats-Unis et faciliter les voyages et le commerce internationaux légaux'.





Accenture Federal Services fournira des opérations d'infrastructure informatique et des services de modernisation pour le siège social de CBP à Washington, DC, ainsi que pour chacune de ses divisions, bureaux, sites régionaux et centres de données.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.