Accenture : Collaboration dans les données géospatiales

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration avec Planet Labs, un opérateur américain de satellites commerciaux.



Dans un communiqué, le groupe de conseil explique vouloir développer à partir des images satellitaires fournies par Planet des solutions géospatiales destinées aux secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'exploitation forestière et des services gouvernementaux.



Accenture précise avoir l'intention d'associer les données satellitaires à haute fréquence et de haute résolution de Planet à sa connaissance des applications industrielles et des technologies.



L'idée est notamment de collaborer dans les métiers 'à impact', tels que la traçabilité de la chaîne logistique ou l'évaluation des risques climatiques.



Créée en 2010 par trois scientifiques de la NASA, Planet capture chaque jour plus de 30 TB de données flotte de satellites d'imagerie destinés à l'observation de la Terre, qu'il commercialise ensuite auprès de ses 800 clients.



