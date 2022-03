Accenture : Collaboration dans la santé cardiaque

(CercleFinance.com) - Accenture a rejoint AI4BetterHearts, une collaboration mondiale sur les données fondée par Microsoft et la Fondation Novartis, qui vise des décideurs politiques aux patients - à prendre de meilleures décisions en matière de santé cardiaque et à améliorer la santé de populations.



AI4BetterHearts exploite des données sur la santé cardiaque provenant de différentes sources, en utilisant l'intelligence artificielle (IA) et des analyses avancées pour mieux comprendre les facteurs de santé cardiovasculaire, y compris les inégalités en matière de santé, dans de grandes populations.



Accenture se joint à cette collaboration pour poursuivre le développement d'informations sur l'IA qui peuvent aider à améliorer les résultats en matière de santé cardiovasculaire à l'échelle de la population.



