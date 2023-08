Accenture : Coentreprise avec Coca-Cola Bottlers Japan

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la création d'une coentreprise, à compter de janvier 2024, avec Coca-Cola Bottlers Japan, une filiale de Coca-Cola Bottlers Japan Holdings.



Avec la création de la coentreprise, le groupe Coca-Cola Bottlers Japan vise à devenir 'un embouteilleur de classe mondiale rentable et rentable', Accenture fournissant des services gérés de processus commerciaux locaux.



Cette joint-venture fournira en effet au groupe Coca-Cola Bottlers Japan la technologie permettant de recueillir, analyser et exploiter les données nécessaires à l'activité boissons.



Le groupe Coca-Cola Bottlers Japan utilisera ces données pour obtenir de meilleures informations pour une meilleure prise de décision, identifier les opportunités commerciales futures et s'efforcer de fournir des produits et services de meilleure qualité.



