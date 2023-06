Accenture : Changements dans l'organigramme

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 1er juillet, Rajendra Prasad deviendrait le directeur de l'ingénierie des informations et des actifs d'Accenture, un nouveau rôle qui supervise tout le développement technologique interne ainsi que le support des systèmes Accenture et des actifs Accenture pour les clients.



' Avec la nomination de Rajendra, nous continuons d'être les pionniers de la technologie interne et de l'ingénierie des actifs pour franchir de nouvelles frontières de performance pour Accenture et nos clients', estime Manish Sharma, directeur de l'exploitation d'Accenture.



Par ailleurs, Penelope Prett succèdera à Gloria Samuels au poste de responsable mondiale du 'Workday Business Group' d'Accenture.



Gloria Samuels prendra en effet sa retraite le 14 août après 'une carrière exceptionnelle' chez Accenture au cours de laquelle elle a joué un rôle déterminant dans la conduite du partenariat d'Accenture avec Workday.



