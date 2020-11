Accenture : Campagne publicitaire et nouvelle raison d'être

(CercleFinance.com) - Accenture indique qu'à l'issue d'une profonde refonte de sa marque, il a lancé une campagne publicitaire de grande envergure développée par l'agence de création Droga5, rattachée à Accenture Interactive, et annoncé sa nouvelle raison d'être.



Pour lancer la nouvelle signature de la marque 'Place au changement', le groupe américain de conseil et de services aux entreprises prévoit de tripler ses dépenses média pour atteindre 90 millions de dollars par an.



'La raison d'être d'Accenture - Réaliser la promesse de la technologie alliée à l'ingéniosité humaine - guidera désormais la stratégie de l'entreprise, ses priorités et les opportunités qu'elle crée pour ses 500.000 collaborateurs', affirme-t-il.



