Accenture : Annonce l'acquisition stratégique de TripleBlind

(CercleFinance.com) - Accenture indique avoir effectué un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans TripleBlind, un fournisseur de solutions de confidentialité qui aide les entreprises à partager les informations sensibles avec leurs parties prenantes sans jamais décrypter les données, ce qui les aide à se conformer aux exigences réglementaires.



'Nous pensons que TripleBlind a non seulement les capacités de faciliter les échanges de données collaboratifs, mais aussi de donner aux entreprises l'assurance que la confidentialité des données reste intacte', estime Shail Jain, responsable mondial de Groupe Data & AI pour la technologie Accenture.



TripleBlind fait désormais partie du projet Spotlight, d'Accenture Ventures, un programme d'engagement et d'investissement profondément immersif qui cible les startups de logiciels technologiques et comble leurs lacunes stratégiques en matière d'innovation.



Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.