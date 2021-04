Accenture : Annonce l'acquisition de Core Compete

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé aujourd'hui faire l'acquisition de Core Compete, une société de services d'analyse cloud basée à Durham, en Caroline du Nord, avec des bureaux supplémentaires au Royaume-Uni et en Inde.



Core Compete permet des transformations numériques avec des solutions cloud-natives s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, au service d'une base de clients diversifiée aux États-Unis et au Royaume-Uni - avec un accent particulier sur la chaîne d'approvisionnement, la vente au détail et les services financiers.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.







