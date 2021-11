Accenture : Acquisition du britannique Founders Intelligence

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi l'acquisition de Founders Intelligence, un cabinet britannique spécialisé dans le conseil en stratégie d'innovation.



Créé en 2013 et basé à Londres, Founders Intelligence propose aux grandes entreprises des outils et des techniques de développement inspirés des méthodes utilisées par les entrepreneurs et les investisseurs du secteur technologique.



La société, qui emploie 35 personnes, compte plusieurs groupes de l'indice FTSE 100 parmi ses principaux clients.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été révélés.



