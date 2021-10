Accenture : Acquisition de Xoomworks Group

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Xoomworks Group, une société de conseil et de technologie spécialisée dans les technologies d'approvisionnement, l'innovation numérique et le développement de solutions logicielles.



' Cette acquisition permettra à Accenture d'élargir ses capacités à aider ses clients à accélérer la transformation de leurs activités et de leurs achats grâce à la technologie de cette société ' indique le groupe. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



Basée à Londres, l'équipe de Xoomworks, composée de plus de 250 professionnels, va rejoindre Accenture au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Roumanie, en Bulgarie, au Danemark et en Suède.



