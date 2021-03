Accenture : Acquisition de la société suédoise Cygni

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi l'acquisition de Cygni, une société de conseil suédoise spécialisée dans le 'cloud' pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Créée en 2006, Cygni aide ses clients issus de secteurs tels que les télécoms, les services aux collectivités ou les administrations publiques à opérer leur transformation numérique.



L'entreprise, qui compte environ 190 développeurs dans ses bureaux de Stockholm, Gothenburg, Linkoping, Malmoe, Lulea, Ostersund et Amsterdam, apparaît souvent dans le classement des entreprises européennes où il fait bon travailler.



Accenture explique que l'acquisition s'inscrit dans le cadre de la création de sa division Accenture Cloud First, une branche devant compter 70.000 spécialistes du 'cloud' appelée à faire l'objet d'investissements de trois milliards de dollars d'ici trois ans.



Le spécialiste de l'externalisation a également annoncé lundi avoir remporté un contrat de plus de 450 millions de dollars auprès du Département américain des Anciens combattants pour la modernisation du système de traitement des demandes du 'GI Bill', un programme qui permet aux vétérans américains de s'inscrire à l'université.



