Accenture : Acquisition de la société américaine N3

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi le rachat de la société de conseil américaine N3, sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe américain explique que l'acquisition de l'entreprise créée en 2004 et qui compte désormais 2200 employés va lui permettre de renforcer son offre en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ('machine learning').



N3 utilise des technologies telles que le cloud, les plateformes logicielles et les réseaux 5G pour aider ses clients à développer leurs ventes dans un environnement virtuel.



'Les acheteurs B2B attendent le même type d'interactions que celle que les particuliers peuvent avoir lorsqu'ils font leurs emplettes sur Amazon, même lorsqu'il s'agit de faire l'acquisition de services plus complexes, et cette tendance ne s'est qu'accélérée pendant la pandémie', justifie Accenture.



N3 - qui compte Microsoft, Cisco et SAP parmi ses principaux clients - est basé à Atlanta, avec des bureaux au Brésil, au Costa Rica, en Irlande, en Allemagne, au Japon, à Singapour et au Royaume-Uni.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.