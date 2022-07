Accenture : Acquisition de l'agence The Stable

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé accepter d'acquérir The Stable, une agence commerciale qui aide notamment les marques grand public à créer et à exploiter leurs propres canaux de commerce numérique.



'Reconnue comme l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide d'Inc. Magazine en 2021, The Stable a fait ses preuves dans la croissance de marques grand public de toutes tailles, étapes et secteurs verticaux grâce à la vente au détail omnicanal et au commerce direct au consommateur (DTC)', rapporte Accenture.



Cette acquisition devrait permettre à Accenture de renforcer son expertise en matière de transformation du commerce mondial et sa capacité à créer et à exploiter rapidement des écosystèmes de commerce numérique axés sur les données.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.