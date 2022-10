Accenture : Acquisition de l'activité WCM de Stellantis

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité World Class Manufacturing Training & Consulting de Stellantis, un centre d'excellence qui prend en charge l'optimisation des processus de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement.



L'acquisition permet à Accenture d'intégrer la méthodologie World Class Manufacturing (WCM) dans ses solutions visant à aider les clients à transformer leurs processus de fabrication et leurs réseaux de chaîne d'approvisionnement pour qu'ils soient 'plus efficaces, durables et résilients'.



Accenture précise que cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie de croissance globale visant à développer les compétences critiques et sur des marchés clés en pleine expansion, afin d'aider les clients à générer de la valeur à 360° dans leurs activités.



Les termes financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués.



