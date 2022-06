Accenture : Acquisition de Greenfish finalisée

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Greenfish, une société indépendante d'ingénierie et de conseil spécialisée dans les services de conseil en développement durable. Ce projet d'acquisition avait été rendu public le 20 avril 2022.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.



L'équipe de Greenfish, composée de plus de 270 professionnels hautement qualifiés, rejoint ainsi Accenture pour 'améliorer la fourniture de services de durabilité mondiaux' et 'aider les clients à améliorer leurs performances ESG et intégrer la durabilité dans leurs opérations'.





