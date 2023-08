Accenture : Acquisition de ATI Solutions Group en Australie

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de ATI Solutions Group (ATI), un fournisseur australien de services de conseil pour les secteurs minier, énergétique et ferroviaire.



ATI renforcera les capacités d'Accenture en Australie occidentale, où les talents spécialisés dans le numérique et l'industrie sont très demandés.



ATI aide notamment les clients à automatiser et à gérer à distance les mines et les réseaux ferroviaires, à mettre en place des flux de maintenance intelligents, à analyser les données du terrain et à optimiser leurs opérations.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





