Accenture : Acquisition d'une société new-yorkaise

(CercleFinance.com) - Accenture annonce un accord pour acquérir Kates Kesler, une société de conseil basée à New York et aidant les grandes entreprises à mettre en oeuvre leurs stratégies, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Fondée en 2010 par Amy Kates et Greg Kesler, cette société est spécialisée dans la conception d'organisations, nombre de ses clients utilisant ses services lorsqu'ils ont besoin de faire évoluer leurs modèles opérationnels.



