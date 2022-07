Accenture : Acquisition au Canada dans la robotique

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'Eclipse Automation, un spécialiste canadien des technologies personnalisées de robotique et d'automatisation.



Le groupe de conseil explique que l'opération va lui permettre de proposer à ses clients issue de l'industrie manufacturière la mise en place de lignes de production automatisées utilisant le 'cloud', les données et l'intelligence artificielle afin de rendre les usines plus astucieuses.



Créé en 2001, Eclipse Automation est basé à Cambridge (Ontario), mais dispose de plusieurs sites aux Etats-Unis, en Hongrie, en Allemagne, en Suisse et en Malaisie. Son effectif compte environ 800 personnes.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



