Accenture : Achète la société japonaise Businet System

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé l'acquisition de l'expert japonais indépendant en commerce électronique Businet System pour aider ses clients à offrir une expérience plus personnalisée du commerce numérique.



L'agence, qui compte 40 employés, a développé et exploité des sites de commerce électronique pour plus de 60 entreprises, principalement dans les secteurs de l'habillement et de la vente au détail, a déclaré le géant du conseil en informatique.



Businet System, qui a été fondée en 1999, travaille avec le logiciel cloud de Salesforce, l'un des partenaires stratégiques de longue date d'Accenture, a ajouté la société.



L'opération est la dernière d'une série d'acquisitions qu'Accenture a réalisées ces dernières années dans le domaine des technologies de pointe, comme la conception ou les technologies de l'informatique cloud.



Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



