Accenture : Achète la société australienne Electro 80

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir fait l'acquisition de 'Electro 80', l'un des principaux fournisseurs de technologies opérationnelles (OT) des sociétés minières, énergétiques, d'ingénierie, de construction et de services publics en Australie.



Cette acquisition étend les capacités OT numérique locales d'Accenture, destinées à rendre les opérations de fabrication et de production des entreprises à forte intensité d'actifs plus sûres et plus efficaces.



L'acquisition intervient à un moment où les industries liées aux ressources naturelles australiennes cherchent à entreprendre une transformation significative à la suite de la perturbation opérationnelle causée par la pandémie, assure Accenture.



