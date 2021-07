Accenture : Achat de Wabion, spécialiste du Google Cloud

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Wabion, une boutique de services Google Cloud qui dispose de locaux en Allemagne et en Suisse. L'équipe de plus de 60 professionnels rejoindra le groupe Google Cloud Business d'Accenture, qui fait partie d'Accenture Cloud First.



Fondé en 2004, Wabion propose une gamme complète de services de conseil et de mise en oeuvre pour Google Cloud Platform et la solution Google Workspace.



Partenaire Google Cloud Premier, Wabion est reconnu pour son expertise approfondie des innovations et des développements technologiques de Google Cloud, indique Accenture.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.