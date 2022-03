Accenture : A réalisé une acquisition au Japon

(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé l'acquisition des capacités d'ingénierie numérique et de technologie opérationnelle auprès de Trancom ITS, un fournisseur japonais de services de technologie logistique.



'L'acquisition permettra au service Industry X d'Accenture d'offrir des solutions d'hyper-automatisation à grande échelle, que les entreprises de fabrication et de logistique au Japon exigent de plus en plus pour devenir plus efficaces et durables dans leurs opérations principales. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées' indique la direction.



Les solutions d'hyper-automatisation aident les organisations à identifier et à automatiser rapidement de nombreux processus et actifs métier. L'approche repose sur des technologies numériques avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et la robotique.



' Nous constatons une demande importante de la part des clients pour les aider à automatiser les processus manuels dans les usines et les entrepôts ', a déclaré Tatsuya Nakayabu, directeur général principal et responsable d'Accenture Industry X au Japon.



