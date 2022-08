Accenture : A finalisé l'acquisition de The Stable

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé hier avoir finalisé l'acquisition de The Stable, une agence commerciale qui aide les marques grand public à créer et à exploiter leurs propres canaux de commerce numérique.



L'acquisition de The Stable ajoute plus de 400 personnes à Accenture, apportant 'des capacités et une expertise de commerce omnicanal inégalées', indique Accenture.



Fondée en 2015 et reconnue comme l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide d'Inc. Magazine en 2021, The Stable a fait ses preuves dans la croissance de marques grand public de toutes tailles.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.