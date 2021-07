(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition de Linkbynet, un fournisseur de services cloud de premier plan dont le siège est en France La société est spécialisée dans l'optimisation et les services gérés du cloud, la transformation du cloud et la sécurité du cloud.



Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



L'équipe de Linkbynet, composée de plus de 900 professionnels, détient 400 certifications des principaux fournisseurs de cloud computing tels qu'Alibaba, Amazon, Google et Microsoft.



' Fort de 70 000 professionnels du cloud et d'un investissement de 3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, le groupe Accenture Cloud First rassemble une expertise inégalée ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.