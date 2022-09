Accenture : A finalisé l'acquisition d'activités de Sentia

(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition des activités de Sentia aux Pays-Bas, en Belgique et en Bulgarie.



Basé aux Pays-Bas, le groupe Sentia fournit des services de conseil et de livraison cloud couvrant la stratégie hybride et multi-cloud, la transformation et la migration cloud.



Cette acquisition renforce ainsi les capacités d'Accenture à fournir des services d'infrastructure cloud de bout en bout sur les clouds publics, privés et souverains.

' L'ajout de l'équipe Sentia élargit nos capacités de migration et de modernisation, et nous permet d'aider les entreprises à optimiser leurs charges de travail sur l'ensemble du continuum cloud. ' a déclaré Karthik Narain, responsable mondial d'Accenture Cloud First.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.