Accenture : A collaboré avec Microsoft pour sa chaîne Azure

(CercleFinance.com) - Accenture a collaboré avec Microsoft pour transformer sa chaîne d'approvisionnement Azure avec une solution qui gère mieux les stocks à l'échelle du réseau, génère des revenus cloud supplémentaires et améliore l'efficacité des employés.



Microsoft avait besoin d'une solution lui permettant de mieux suivre et gérer sa chaîne d'approvisionnement alors que la demande cloud continue de croître de manière spectaculaire.



' Microsoft peut désormais gérer la chaîne d'approvisionnement Azure pour son infrastructure cloud de manière ciblée et traiter les perturbations beaucoup plus rapidement ', a déclaré Teran Andes, directeur général, Supply Chain & Operations chez Accenture.



' Les tours de contrôle des opérations et des stocks que nous avons développées ont déjà permis de réaliser des gains d'efficacité substantiels et devraient offrir une résilience accrue et des avantages financiers importants.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.