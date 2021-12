ABN Amro : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - ABN Amro gagne près de 1% à Amsterdam, aidé par des propos positifs de Credit Suisse qui, dans une note sectorielle, relève son opinion sur le titre de la banque néerlandaise de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 14 euros.



'Une grande partie de la restructuration est maintenant derrière nous et les redistributions de capitaux sont plus probables', juge le broker qui estime aussi que 'la qualité des actifs pourrait surprendre davantage' et remonte son estimation de BPA d'environ 4% pour 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.