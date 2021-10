ABN Amro : Réorganisation en trois unités, Comex remodelé

(CercleFinance.com) - La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé lundi sa réorganisation autour de trois nouvelles unités, une décision qui va s'assortir d'une recomposition de son comité exécutif.



Le groupe s'articulera désormais autour d'une branche de banque aux particuliers et aux entreprises, d'une activité de gestion de fortune placée sous la houlette de Choy van der Hooft-Cheong et d'une division de financement dirigée par Dan Dorner.



Pour accompagner cette structure dite 'simplifiée', ABN Amro a également prévu de mettre en place un nouveau comité exécutif, lui aussi épuré.



Outre le directeur général et les responsables des trois nouvelles branches, cette instance dirigeante comptera en ses rangs le directeur financier Lars Kramer, le directeur de la technologie Christian Bornfeld, la directrice des risques Tanja Cuppen et le directeur des ressources humaines Gerard Penning.



L'action ABN Amro était en hausse de 1% à la Bourse d'Amsterdam suite à ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.