ABN Amro : Programme de rachats d'actions avec les résultats

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, ABN Amro fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions d'une valeur totale maximale de 500 millions d'euros et pour un nombre d'actions n'excédant pas 10% des actions émises.



Ce programme de rachat d'actions débutera le 10 février et devrait se terminer au plus tard en juin. Son objectif est de réduire le capital social de l'établissement bancaire néerlandais et 'd'offrir un rendement attractif aux actionnaires'.



Sur son exercice 2021, ABN Amro a engrangé un bénéfice net de 1,23 milliard d'euros, contre une perte de 45 millions l'année précédente, malgré des revenus opérationnels en retrait de 4% à 7,6 milliards. Il proposera un dividende final de 0,61 euro par action.



