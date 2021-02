ABN Amro : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce que son conseil de surveillance a l'intention de nommer Lars Kramer comme membre du directoire et directeur financier, nomination qui reste soumise à l'approbation de la Banque centrale européenne (BCE).



Jusqu'à l'arrivée de Lars Kramer au sein du groupe, et après le départ de Clifford Abrahams le 28 février, Annemieke Roest sera directrice financière par intérim (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires).



Lars Kramer est actuellement membre du conseil d'administration et directeur financier de Hellenic Bank. Avant de rejoindre ce dernier en 2017, il a travaillé pendant plus de 20 ans chez ING, dans des fonctions de direction financière.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.