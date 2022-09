ABN Amro : Nomination d'un directeur technologique

(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé lundi la nomination de Carsten Bittner au poste de directeur de l'innovation et des technologies, un poste que le cadre dirigeant allemand occupait jusqu'ici chez Commerzbank.



Agé de 51 ans, cet économiste sorti de l'Université de Karlsruhe a déjà occupé plusieurs postes à responsabilité dans les médias et les services au sein de groupes de la trempe de Bertelsmann ou d'Accenture.



ABN Amro souligne que Bittner est appelé à rejoindre son comité exécutif pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE).



'Carsten fait autorité dans les domaines des technologies de l'information et de l'innovation stratégique et affiche un bilan solide en tant que leader du changement chez des organisations complexes', a commenté Robert Swaak, le directeur général de la banque néerlandaise.



'Il jouera un rôle central dans notre stratégie visant à devenir une banque personnelle à l'ère numérique, avec une attention particulière accordée aux clients', a-t-il ajouté.



