ABN Amro : Le directeur technologique sur le départ

(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé vendredi le départ pour raisons personnelles de son directeur technologique depuis quatre ans, Christian Bornfeld, qui a prévu de quitter le groupe au mois de mai.



Dans un communiqué, l'établissement bancaire néerlandais explique que Christian Bornfeld a accepté un nouveau poste qui va lui permettre de se rapprocher de sa famille et de son pays d'origine, le Danemark.



ABN Amro, qui s'efforce de développer ses activités de banque personnelle à l'ère du numérique, indique que le processus de recrutement de son nouveau 'CI&TO' (directeur de l'innovation et de la technologie) a d'ores et déjà débuté.



