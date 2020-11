ABN Amro : Le directeur financier va quitter ses fonctions

(CercleFinance.com) - Le prêteur néerlandais ABN Amro a annoncé que le directeur financier Clifford Abrahams allait prendre sa retraite, le processus de recherche d'un nouveau directeur financier ayant été lancé.



Clifford Abrahams a décidé de partir à partir du 28 février 2021 pour poursuivre une autre opportunité et pour travailler plus près de son domicile et de sa famille au Royaume-Uni, une offre 'qu'il ne pouvait pas refuser', a déclaré ABN Amro.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.