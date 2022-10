ABN Amro : Départ du responsable des ressources humaines

(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais a déclaré que son responsable des ressources humaines quittera la banque en décembre, sans fournir de détails sur la raison de son départ.



Dans une brève déclaration, ABN a indiqué que cette décision avait été prise 'd'un commun accord' par la banque et Gerard Penning, qui était son directeur des ressources humaines et membre de son conseil d'administration depuis août 2020.



La banque a déclaré que M. Penning avait dirigé le département des ressources humaines dans des 'périodes turbulentes', lorsqu'il a dû faire face à la pandémie mondiale, à la réduction progressive de ses activités en Asie-Pacifique et à des changements organisationnels majeurs aux États-Unis.



