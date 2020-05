ABN Amro : Chute après ses pertes du premier trimestre

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -7% à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce de ses résultats.



La banque néerlandaise ABN Amro a déclaré ce matin qu'elle avait enregistré une perte au premier trimestre 2020, car elle avait fait des provisionnements importants pour couvrir des créances en raison de la pandémie de Covid-19, la baisse des prix du pétrole et les difficultés sur les marchés financiers.



La banque a déclaré une perte nette de 395 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, contre un bénéfice de 478 millions d'euros pour la même période il y a un an.



A 1,1 milliard d'euros, les dépréciations sont 'très élevées', selon la banque, en raison de deux dossiers clients exceptionnels, d'un provisionnement important pour les secteurs immédiatement impactés par Covid-19 et en raison des cours du pétrole.



ABN Amro a déclaré le mois dernier qu'il subirait une perte nette de 200 millions de dollars (environ 180 millions d'euros) sur l'un de ses clients américains en raison de l'effondrement du marché qui a suivi le déclenchement de la pandémie.



Dans sa déclaration de ce matin, la banque a déclaré qu'elle avait des fondamentaux 'solides', mais a annoncé qu'elle réexaminerait sa stratégie pour s'assurer qu'elle respectera ses piliers stratégiques à l'avenir.



ABN Amro va fournir une nouvelle mise à jour après l'été, abordant également l'efficacité opérationnelle, les objectifs financiers et le capital.



