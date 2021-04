ABN Amro : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ABN Amro grimpe de près de 3% à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Barclays qui réitère sa recommandation 'surpondérer' et revalorise son objectif de cours de 4% à 13,5 euros sur le titre de l'établissement financier.



Alors que 'les bonnes nouvelles se sont montrées rares ces dernières années', le broker pointe des 'développements récents clés', à savoir le règlement dans le dossier du blanchiment d'argent et une situation améliorée pour les revenus d'intérêts nets.



