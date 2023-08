ABN Amro : Bénéfice solide, mais l'activité de crédit déçoit

(CercleFinance.com) - ABN Amro a publié mercredi un bénéfice net supérieur aux attentes au titre de son deuxième trimestre, mais ses activités de crédit ont déçu les investisseurs malgré la remontée des taux d'intérêt.



Le bénéfice net de la banque néerlandaise a grimpé de 66% à 870 millions d'euros sur les trois mois clos fin juin, contre 523 millions un an auparavant, ce qui dépasse largement le consensus des analystes qui visait 570 millions.



Son revenu net d'intérêt (NII), qui mesure la rémunération obtenue par l'établissement à partir des prêts consentis à ses clients, s'est établi à 1,6 milliard d'euros, à comparer avec 1,3 milliard d'euros un an plus tôt.



Mais ce chiffre s'inscrit à peine en ligne avec les prévisions du marché, une déception qui était sanctionnée par un recul de 3% de l'action dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam.



Autre déconvenue, le groupe a indiqué qu'il ne s'attendait plus à atteindre son objectif de coûts de 4,7 milliards d'euros pour 2024 du fait de ses récents investissements, des tensions inflationnistes et du paiement de l'amende liée à ses manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.



