ABN Amro : Bénéfice net divisé par deux au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - ABN Amro publie au titre du troisième trimestre un bénéfice net pratiquement divisé par deux (-46%) à 301 millions d'euros, mais 'reflétant une bonne performance opérationnelle et des dépréciations en modération', selon l'établissement financier.



Le groupe néerlandais revendique un profit opérationnel presque stable à 850 millions d'euros, pour des revenus opérationnels en hausse de 5% à 2,21 milliards et des dépenses opérationnelles accrues de 9% à 1,36 milliard.



Si ses revenus d'intérêts nets 'continuent d'être impactés par les pressions sur les marges de dépôts et des volumes de prêts aux entreprises plus bas', ABN Amro se dit 'en voie d'atteindre un niveau de coûts de l'ordre de 5,1 milliards d'euros pour 2020'.



