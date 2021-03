Aberdeen : La Commission autorise l'acquisition d'Ucles

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'Ucles, une entreprise espagnole, par Macquarie et Aberdeen, deux entreprises britanniques.



Ucles est active dans la fourniture en gros de services d'accès à large bande en Espagne.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'existe que des chevauchements horizontaux mineurs et aucun lien vertical entre les activités des entreprises.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.