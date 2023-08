Abercrombie : Les prévisions annuelles revues à la hausse

(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch Co a annoncé mercredi avoir revu en forte hausse ses objectifs annuels après avoir dégagé des résultats bien meilleurs que prévu sur son deuxième trimestre.



Le spécialiste de l'habillement dit désormais s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires net de l'ordre de 10% pour l'ensemble de l'exercice, contre une estimation précédente comprise entre 2% et 4%.



Le fabricant de vêtements - très prisés chez les adolescents - prévoit par ailleurs d'afficher une marge opérationnelle située entre 8% et 9%, au lieu d'une précédente estimation allant de 5% à 6%.



Sur le trimestre écoulé, clos fin juillet, ses ventes nettes ont grimpé de 16% pour atteindre 935 millions de dollars, bien au-delà des estimations de Wall Street, qui prévoyait des ventes de 842 millions de dollars.



Dans le détail, les ventes des marques Abercrombie ont bondi de 26% tandis que celles de Hollister ont augmenté de 8%.



Le groupe basé dans l'Ohio a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel de 89,8 millions de dollars, soit une marge de 9,6%, à comparer avec une perte de 2,2 millions de dollars (-0,3%) un an plus tôt.



Suite à cette publication, l'action Abercrombie était attendue en hausse de 15% mercredi matin à l'ouverture de Wall Street.



