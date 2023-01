Abercrombie & Fitch : Prévisions annuelles revues à la hausse

(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch Co. a annoncé lundi une révision à la hausse de ses objectifs pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022, suite à une fin d'année qualifiée de réussie.



L'enseigne américaine de prêt-à-porter, qui détient notamment la marque Hollister, indique avoir relevé ses prévisions de croissance des ventes, mais aussi ses objectifs de marge opérationnelle.



La société basée dans l'Ohio s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 1% et 2% sur le quatrième trimestre, alors qu'elle prévoyait jusqu'ici des ventes en baisse de 2% à 4%.



Sa marge opérationnelle est, elle, attendue entre 6% et 8% sur les trois derniers mois de l'exercice, contre une estimation précédente comprise allant de 5% à 7%.



Pour l'ensemble de l'exercice, Abercrombie anticipe des ventes nettes en repli d'environ 1%, et non plus en baisse de 2% à 3%, pour une marge opérationnelle allant de 2,5% à 3%, contre 2% à 3% auparavant.



Dans son communiqué, l'entreprise dit avoir bénéficié de la solide performance de ses ventes de vêtements pour femmes, une tendance qui s'est accompagnée d'une accélération de ventes dans le prêt-à-porter masculin.



Son titre était attendu en hausse de plus de 3% lundi matin à l'ouverture de la Bourse de New York.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.