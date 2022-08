Abercrombie & Fitch : Objectifs annuels revus en baisse

(CercleFinance.com) - L'enseigne de mode américaine Abercrombie & Fitch a annoncé jeudi avoir révisé à la baisse ses prévisions annuelles de ventes et de marges en raison de l'incertitude entourant la vigueur de l'économie mondiale au second semestre.



Le fabricant de vêtements basé dans l'Ohio dit désormais s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires autour de 5% pour l'ensemble de l'exercice, contre une estimation précédente comprise entre 0% et 2% de hausse.



Dans son communiqué, le groupe explique que cet objectif tient compte de la perspective d'un affaiblissement de la demande des consommateurs dans les mois qui viennent, sur fond de flambée des tensions inflationnistes.



Sa marge opérationnelle devrait, elle, se situer entre 1% et 3% à l'issue de l'exercice, et non entre 5% et 6% comme initialement envisagé.



Sur son deuxième trimestre, clos fin juillet, sa perte d'exploitation a atteint deux millions de dollars, contre un bénéfice de 115 millions de dollars au cours du même trimestre de l'exercice précédent.



Les ventes nettes ont totalisé 805 millions de dollars, en baisse de 7%, la croissance des ventes de la marque Abercrombie n'ayant pas réussi à compenser le repli de celles d'Hollister.



Fran Horowitz, la directrice générale de l'entreprise, dit avoir constaté une détérioration de l'environnement économique mondial au cours du deuxième trimestre.



Suite à ces propos, l'action Abercrombie accusait un repli de plus de 13% en cotations avant-Bourse.



