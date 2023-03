Abercrombie : Bénéfice en baisse sur le 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a dévoilé mercredi un bénéfice en baisse au titre de son quatrième trimestre, tout en se montrant 'prudemment optimiste' concernant l'évolution de la demande en 2023.



La marque de vêtements américaine a dégagé sur les trois mois clos fin janvier un bénéfice opérationnel de 87 millions de dollars, à comparer avec un profit de 98 millions un an plus tôt.



Le bénéfice net par action (BNPA) s'est établi à 0,75 dollar, contre 1,12 dollar sur la même période de l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires trimestriel atteint 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 3% à données publiées et de 5% à taux de change constants.



Dans son communiqué, le groupe basé dans l'Ohio explique que son modèle 'agile' lui a permis de gérer au mieux ses dépenses et ses stocks dans un contexte de remontée de l'inflation et de 'disruption' économique mondiale.



Pour 2023, Abercrombie dit tabler sur une croissance de ses ventes comprises entre 1% et 3%, pour une marge opérationnelle allant de 4% à 5%.



Suite à cette publication, le titre évoluait peu (+0,8%) mercredi matin en cotations avant-Bourse.



